Оплату по биометрии в магазинах и кафе запустят к концу 2020 года

Власти планируют запустить оплату с помощью биометрии лица и голоса в магазинах и кафе до конца 2020 года. Сейчас она применяется только для удаленного открытия вкладов.

«Поправки в закон, которые увеличивают число сфер применения биометрии и уточняют требования к безопасности данных, с высокой степенью вероятности будут приняты до конца 2020 года», — сообщил «Известия» председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В первом чтении соответствующий законопроект был одобрен еще в июле 2019 года, однако затем его рассмотрение приостановилось. На сегодняшний день изображения лица и записи голоса из государственной единой биометрической системы (ЕБС) можно применять только для удаленного открытия вкладов, а расширение возможностей данной системы планируется сразу после принятия закона.

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К пилотным проектам по биометрическому эквайрингу уже готовятся в гипермаркетах «Лента», в сети кофеен Coffee Bean, в Х5 Retail Group, в ВТБ, Россельхозбанке и агентстве ДОМ.РФ. Отмечается, что биометрическая оплата сокращает время обслуживания одного клиента на кассе с 20 до 5 секунд.