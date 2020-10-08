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«Властелину колец» пообещали обнаженку и секс

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Властелин колец»

Новый сериал «Властелин колец», который покажет мир Средиземья до создания Кольца всевластия, будет насыщен интимными сценами и обнаженкой.

Как сообщает портал Knightedgemedia, объявлен кастинг на актеров новой адаптации, при этом упоминается, что актерам должно быть комфортно работать обнаженными. В то же время ни в книге, ни в фильмах «Властелина колец» теме секса никогда не уделялось много внимания.

Все отношения в книгах Толкина были моногамными в браке с последующими родословными. В то же время Толкин действительно исследует сексуальные темы – в сказке «Жена моряка во Второй Эпохе». Как раз эта эпоха и будет показана в сериале,

Выяснилось, что в сериале действительно могут быть сексуальные сцены между персонажами. Недавно уроженку Новой Зеландии, где проходят съемки, Дженнифер Уорд-Лиланд наняли для участия в нескольких местных шоу и фильмах в качестве координатора интимных сцен. Это сотрудник, который занимается обеспечением комфорта актеров в ходе съемок эротических сцен.

Рейтинг R в сериале, предполагает издание, может расстроить давних поклонников Толкина. В том числе и потому, что такой подход резко контрастирует с экранизацией трилогии. В то же время, в новое время у зрителей наблюдается повышенный спрос на шоу с высоким рейтингом.

Предполагается, что новый «Властелин колец» должен стать не менее популярным, чем закончившаяся в прошлом году «Игра престолов» с ее множественными сценами секса, насилия и жестокости.

Студия Amazon получила права на экранизацию «Властелина Колец» в 2017 году. Сообщалось, что в планах – выпустить пять сезонов и серию спин-оффов. Уточнялось, что на проект потратят не менее миллиарда долларов, благодаря чему оно станет самым затратным в истории.

Действие сериала будет происходить до событий «Властелина Колец» – в так называемую Вторую эпоху Средиземья, когда было создано Кольцо Всевластия. Эта эпоха началась после изгнания Моргота в Пустоту Властелином Запада, длилась 3441 год и закончилось развоплощением Саурона в ходе Войны Последнего Союза.

В первую очередь, эпоха охватывает период существования Нуменора от его создания до падения и затопления. В этот же период произошли первые войны между Сауроном и эльфами.



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