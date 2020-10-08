Многодневная магнитная буря накроет Землю

Магнитная буря разразится на Земле во второй декаде октября, предупредили ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Магнитная буря класса G1 начнется 21 октября, затем она усилится и перерастет в среднюю бурю класса G2. Магнитосфера Земли придет в норму только 29 октября, свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте института.

Сильные бури могут вызвать нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Они также приводят к появлению сильных полярных сияний.

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце. Так, самая мощная солнечная вспышка за время наблюдений в 1859 году вызвало полный отказ систем связи в США и Европе. Инцидент получил в литературе название «Событие Кэррингтона».