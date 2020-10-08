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Многодневная магнитная буря накроет Землю

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: NASA Goddard Photo and Video / Attribution License

Магнитная буря разразится на Земле во второй декаде октября, предупредили ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Магнитная буря класса G1 начнется 21 октября, затем она усилится и перерастет в среднюю бурю класса G2. Магнитосфера Земли придет в норму только 29 октября, свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте института.

Сильные бури могут вызвать нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Они также приводят к появлению сильных полярных сияний.

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце. Так, самая мощная солнечная вспышка за время наблюдений в 1859 году вызвало полный отказ систем связи в США и Европе. Инцидент получил в литературе название «Событие Кэррингтона».

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