Военные США «потеряли» российскую подлодку

Военно-морские силы США потеряли и вторые сутки не могут найти российскую подлодку рядом с Кипром.

После широкомасштабных учений российских военных у берегов Сирии как минимум одна подводная лодка с крылатыми ракетами вышла из поля зрения американских военных, пишет тематический портал Avia.pro.

Отмечается, что США ищут субмарину с военного вертолета и противолодочного самолета. Так, уже два дня американские летчики безрезультатно исследуют район Средиземного моря недалеко от Кипра.

ВМС США считает российские субмарины самым опасным противником — они способны скрытно наносить эффективные удары средствами поражения в неядерном и ядерном оснащении по любым объектам на территории Соединенных Штатов.