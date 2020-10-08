Российские журналисты пострадали при обстреле в Карабахе

Российские журналисты пострадали при обстреле азербайджанской армией собора Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши в Карабахе.

«Удар был нанесен по тому же месту, что и днем. К сожалению, есть пострадавшие. Среди них — российские журналисты», — передает Sputnik Армения. Личности пострадавших россиян не называются.

Главный храм карабахского города Шуши был построен в XIX веке и отреставрирован в 90-х годах XX века. Накануне его также обстреляли из орудий, при этом Минобороны Азербайджана заявило, что религиозные сооружения не берутся на прицел специально.

Бои в Карабахе начались 27 сентября, Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. В результате обстрелов мирных населенных пунктов есть жертвы среди гражданского населения.