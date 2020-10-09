НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Зрители определили лучший фильм Московского международного фестивале

Источник:
Sibnet.ru
112 0
Фото: © кадр из фильма «Блокадный дневник»

Российский фильм «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева на 42-ом Московском международном кинофестивале получил Приз зрительских симпатий, сообщило пиар-агентство «ПрофиСинема».

Драма «Блокадный дневник», основанная на произведениях Ольги Берггольц, Даниила Гранина и воспоминаниях очевидцев, повествует о самом тяжелом этапе ленинградской блокады — первой зиме.

По сюжету молодая женщина, недавно похоронившая мужа, пешком через весь город идет к своему отцу, чтобы увидеть его в последний раз. Зритель вместе с героиней проходит весь этот непростой путь.

Приз зрительских симпатий на Московском международном кинофестивале традиционно вручается лучшему фильму Основного конкурса. Это единственная награда фестиваля, которая зависит от решения простых зрителей, а не профессиональной судейской коллегии.

На втором месте, по итогам голосования, российский фильм «На дальних рубежах», на третьем — русско-азербайджанская картина «Дочь рыбака». Также в пятерке лидеров казахстанская лента «Судьба» и израильский фильм «Как сыр в масле».

Еще по теме
Фильм «Китобой»: Кристина Асмус снова разделась
Неожиданный Мститель появится в «Черной вдове»
«Властелину колец» пообещали обнаженку и секс
Ургант посчитал Чебурашку главным конкурентом Бэтмена
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин назвал огромной трагедией войну в Нагорном Карабахе
•
Нобелевскую премию по литературе получила поэтесса Глюк
•
Многодневная магнитная буря накроет Землю
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Как это работает
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Водитель погиб во время обгона на новосибирской трассе. ФОТО
Сибирь 09.10.2020 09:06
Вакцину от коронавируса для жителей Алтай получит только в 2021 году
Сибирь 08.10.2020 18:00
Прокуратура оценила ущерб от разлива топлива на Таймыре
Сибирь 08.10.2020 16:40
Зона застройки вместо парка в пойме Каменки возмутила новосибирцев
Сибирь 08.10.2020 15:38
Самое популярное
Фотоловушки зафиксировали смену медвежьей власти у Байкала
4778
Windows 10 предупредит о скорой смерти компьютера
3676
Полмиллиона акул принесут в жертву ради вакцины от COVID-19
2859
«Кабриолет» Су-57 попал на видео
2781
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин назвал огромной трагедией войну в Нагорном Карабахе
•
Нобелевскую премию по литературе получила поэтесса Глюк
•
Многодневная магнитная буря накроет Землю
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Как это работает
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Блин, Олежа. Ну понятно что для экономики это может быть хорошо, а для людей? Сколько можно ставить на...

horror11

Сколько положительных реакций на данную новость )) Все ждут с нетерпением результата.))

Uynachalnica

Как отпуск то будет проводить в этом году: традиционно, в кругу родных и близких, елочки сажать с Кужугетычем,...

WSG0600-164-164

В одном экземпляре и лично для него!

Uynachalnica

А бросившим курить - скидки на водку! Только, за чей счет банкет?