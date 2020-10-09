Зрители определили лучший фильм Московского международного фестивале

Российский фильм «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева на 42-ом Московском международном кинофестивале получил Приз зрительских симпатий, сообщило пиар-агентство «ПрофиСинема».

Драма «Блокадный дневник», основанная на произведениях Ольги Берггольц, Даниила Гранина и воспоминаниях очевидцев, повествует о самом тяжелом этапе ленинградской блокады — первой зиме.

По сюжету молодая женщина, недавно похоронившая мужа, пешком через весь город идет к своему отцу, чтобы увидеть его в последний раз. Зритель вместе с героиней проходит весь этот непростой путь.

Приз зрительских симпатий на Московском международном кинофестивале традиционно вручается лучшему фильму Основного конкурса. Это единственная награда фестиваля, которая зависит от решения простых зрителей, а не профессиональной судейской коллегии.

На втором месте, по итогам голосования, российский фильм «На дальних рубежах», на третьем — русско-азербайджанская картина «Дочь рыбака». Также в пятерке лидеров казахстанская лента «Судьба» и израильский фильм «Как сыр в масле».