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Место утечки на МКС заклеят скотчем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Подмосковный Центр управления полетами попросил экипаж МКС заклеить скотчем район стыковочного узла в «протекающем» отсеке модуля «Звезда».

Дыра в промежуточной камере «Звезды», где выявлена утечка воздуха, до сих пор не найдена, поэтому космонавтов попросили профилактически проклеить стыки специальным скотчем, передает РИА Новости.

Также «протекающий» отсек завешивают пакетами, которые должны помочь найти место утечки воздуха. По оценке специалистов, размеры трещины в отсеке составляют всего 0,6-0,8 миллиметров, поэтому ее очень тяжело найти.

Небольшая утечка воздуха на МКС была впервые зафиксирована в сентябре 2019 года. Проведенная проверка показала, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за восемь часов. Такая утечка не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.

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