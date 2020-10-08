Медведева снялась уже со второго этапа Кубка России

Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады в Корее Евгения Медведева снялась с этапа Кубка России в Москве из-за проблем со спиной, сообщил президент ФФККР Александр Горшков.

«Мы до последнего надеялись, что Евгения Медведева сможет выступить на этих соревнованиях, но у спортсменки обострилась старая травма спины, из-за чего Женя пройдет дополнительное обследование в клинике», — цитирует Горшкова сайт ФФФКР.

Медведева снялась с первого этапа соревнований, проходившего в Сызрани, по медицинским показаниям.

Этап Кубка России в Москве пройдет с 10 по 13 октября. На нем выступят Александра Трусова и Камила Валиева.