Вакцину от коронавируса для жителей Алтай получит только в 2021 году

Первая партия вакцины от коронавируса для медиков поступила в регионы Сибири. Алтайский край получит вторую партию вакцины в две тысячи доз только в первом квартале следующего года, сообщил журналистам главный инфекционист региона Валерий Шевченко.

«По предварительным данным, очередная партия вакцины – порядка 2 тысяч доз. Ориентировочный срок ее поступления – первый квартал следующего года. Возможно, произойдут изменения, ситуация динамично меняется, возможно, она придет и раньше», – цитирует Шевченко агентство ТАСС.

По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяны Калининой, вакцина предназначена для иммунизации не только медиков и педагогов, но и остальных граждан, не имеющих отношения к этим профессиям.

Ранее портал Ura.ru сообщил, что полноценные поставки в 2-4 тысячи доз в некоторые регионы начнутся уже к концу месяца. Якобы Алтайский край не попал в этот список, потому что руководство региона вовремя не оформило заявку.