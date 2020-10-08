Приложение Skoda по звуку определит поломки в авто

Приложение Skoda Analyzer по звукам сможет диагностировать неисправности автомобиля по звукам, сообщила пресс-служба компании.

Приложение записывает шумы, издаваемые авто во время движение, и сравнивает их с сохраненными образцами. Сейчас Skoda Analyzer способно распознать около десятка шаблонов различных поломок и неисправностей, причем точность распознавания достигает 90%.

Искусственный интеллект уже способен найти поломки в рулевом управлении, роботизированной трансмиссии и климатической установки.

Skoda Analyzer было протестировано в 14 странах, в том числе в Германии, России, Австрии и Франции. Приложение можно будет использовать на любом смартфоне, но наиболее достоверной диагностика будет на аппарате, оснащенном хорошим микрофоном и качественным звуковым трактом.