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Прокуратура оценила ущерб от разлива топлива на Таймыре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Прокуратура Таймырского района оценила в 398 миллионов рублей разлив авиационного топлива в поселке Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на трубопроводе, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной версии следствия, 12 июля днем при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард, произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн на территорию вертолетной площадки и прилегающую к ней землю.

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«В ходе проверки было установлено, что организацией ("Норильсктрансгаз") допущены грубые нарушения природоохранного законодательства, а также требований промышленной безопасности, что повлекло причинение окружающей среде ущерба на сумму свыше 398 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Прокурор направил в Норильский городской суд исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде.

Следователи расследуют уголовное дело по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

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