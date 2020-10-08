Автомат Калашникова прошел экстремальные испытания

Популярный оружейный блогер протестировал автомат Калашникова в экстремальных погодных условиях, соответствующее видео появилось на YouTube.

Тропический дождь, сильный мороз и повышенное загрязнение пылью смоделировали с помощью специального оборудования ЦНИИточмаш. После каждого воздействия АК-74М испытывали на полигоне.

Сначала оружие поместили в камеру, где имитируются условия тропиков с высокой влажностью. Затем его оставили в холодной камере, где поддерживалась температура в 50 градусов мороза по Цельсию. В заключительном тесте автомат сильно загрязнили.

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АК-74М уверенно прошел все испытания, сохранив способность стрелять очередями и одиночными выстрелами. Автор видео отметил, что самым жестким испытанием считается намеренное загрязнение автомата.