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Объявлено имя главного героя шоу «Холостяк»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © timatiofficial, instagram.com/timatiofficial

Недавно разведенный рэпер Тимати станет новым героем восьмого сезона шоу «Холостяк», сообщила в четверг пресс-служба канала ТНТ.

Тимур Юнусов (Тимати) — один из самых известных и значимых людей в российском шоу-бизнесе. Музыкант, продюсер, бизнесмен входит в 10-ку самых богатых российских звезд до 40 лет по версии Forbes.

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У рэпера большой опыт отношений — он дважды пережил развод, а от каждого брака у музыканта есть дети — дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от модели Анастасии Решетовой. С обеими девушками артист остался в хороших отношениях.

Рэпер Тимати прославился после участия в проекте «Фабрика звезд». Тогда поклонники шоу наблюдали не за только музыкальной карьерой артиста, но и за его трогательной историей любви с юной певицей Алексой.

Сейчас кастинг на шоу «Холостяк» продолжается. Проект выйдет на телеэкраны весной 2021 года.

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