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Ургант посчитал Чебурашку главным конкурентом Бэтмена

Источник:
Sibnet.ru
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Съемка полнометражного фильма про Чебурашку натолкнула ведущего Ивана Урганта на мысль, что прокат фильма про Бэтмена придется перенести из-за большой конкуренции российского проекта.

«Съемки (Чебурашки) пройдут в 2021 году, а прокат будет в 2022-ом. Стоп! "Бэтмена" перенесли на 2022 год. И "Чебурашка" выходит в 2022 году. Что же опять "Бэтмена" переносить? Они же не самоубийцы ложиться под этот ушастый каток», — пошутил ведущий в эфире программы «Вечерний Ургант».

В среду «Союзмультфильм» сообщил о съемках полнометражного игрового фильма про Чебурашку. Мультгероя в будущей ленте воспроизведут с помощью компьютерной графики. На реализации проекта потратят около 300 миллионов рублей.

Иван Ургант заметил, что «Союзмультфильм» сообщил только о воспроизведении Чебурашки. Про крокодила Гену речи не шло. Ведущий предложил исполнить эту роль актеру Игорю Вернику.

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