Омские медики опровергли слова Навального об атропине в «скорой»

Главврач отделения токсикологии омской больницы, где лежал Алексей Навальный, опроверг его слова о том, что в машине скорой помощи оппозиционеру вкололи дозу атропина, которая положена при отравлении химпрепаратами.

«Утверждение Навального о том, что ему с самого начал, ещё бригадой скорой помощи, снявшей его с самолета, вводился атропин – неправда. Атропин вводился Навальному во время его нахождения в отделении реанимации больницы скорой помощи №1, но совершенно по другим показаниям и не в тех дозировках, которые необходимо применять в качестве антидота при отправлениях химпрепаратами», – сказал Сабаев журналистам.

Слова токсиколога подтвердил медбрат бригады омской скорой помощи Артем Чернявский, назвав слова Навального «не более чем выдумкой».

По словам медиков, диагноз «отравление» был основным при поступлении Навального в больницу, но позже его исключили. Врачи расценили состояние больного как «кому неясного генеза», это не является показанием для введения атропина.

«Сотрудники медслужбы аэропорта и приехавшии за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и тд, а сразу четко сказали: "это токсическое отравление", – и зафигачили мне дозу атропина. То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни … Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди», – писал Навальный в своём Instagram.

В последующем интервью оппозиционер сравнил врачей омской больницы со спецагентами-убийцами, заявив, что они хотели его смерти.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву, он впал в кому – причина до сих пор точно не известна. Самолёт экстренно сел в Омске, где политика доставили в местную больницу. Там он провёл двое суток, после Навального транспортировали в берлинскую клинику «Шарите».