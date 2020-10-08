НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Омские медики опровергли слова Навального об атропине в «скорой»

Источник:
Sibnet.ru
173 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Главврач отделения токсикологии омской больницы, где лежал Алексей Навальный, опроверг его слова о том, что в машине скорой помощи оппозиционеру вкололи дозу атропина, которая положена при отравлении химпрепаратами.

«Утверждение Навального о том, что ему с самого начал, ещё бригадой скорой помощи, снявшей его с самолета, вводился атропин – неправда. Атропин вводился Навальному во время его нахождения в отделении реанимации больницы скорой помощи №1, но совершенно по другим показаниям и не в тех дозировках, которые необходимо применять в качестве антидота при отправлениях химпрепаратами», – сказал Сабаев журналистам.

Слова токсиколога подтвердил медбрат бригады омской скорой помощи Артем Чернявский, назвав слова Навального «не более чем выдумкой».

По словам медиков, диагноз «отравление» был основным при поступлении Навального в больницу, но позже его исключили. Врачи расценили состояние больного как «кому неясного генеза», это не является показанием для введения атропина.

«Сотрудники медслужбы аэропорта и приехавшии за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и тд, а сразу четко сказали: "это токсическое отравление", – и зафигачили мне дозу атропина. То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни … Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди», – писал Навальный в своём Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОмские врачи ответили на заявление Навального о «тайных агентах»

В последующем интервью оппозиционер сравнил врачей омской больницы со спецагентами-убийцами, заявив, что они хотели его смерти.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву, он впал в кому – причина до сих пор точно не известна. Самолёт экстренно сел в Омске, где политика доставили в местную больницу. Там он провёл двое суток, после Навального транспортировали в берлинскую клинику «Шарите».

Тема: Отравление Алексея Навального
Эксперты ОЗХО нашли в крови у Навального следы «Новичка»
Навальный сравнил свое отравление с эпизодом из «Гарри Поттера»
Россия передала Германии четвертый запрос по Навальному
Омские врачи ответили на заявление Навального о «тайных агентах»
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пообещал защищать Армению только в ее признанных границах
•
Подсчитана стоимость лечения Трампа от коронавируса
•
Глава МВД призвал увеличить штрафы за повторные нарушения
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Подробности
•
Они очень разные: чем отличаются армяне и азербайджанцы
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Загадка Вселенной: Нобелевская премия ушла в черную дыру
•
Болезнь без запаха и вкуса: как отличить коронавирус
Как это работает
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Зона застройки вместо парка в пойме Каменки возмутила новосибирцев
Сибирь 08.10.2020 15:38
Врачи НИИТО закрыли пациенту дефект в полчерепа 3D-имплантатом
Сибирь 08.10.2020 15:27
Варламов вспомнил о «заваленной мусором» Чите
Сибирь 08.10.2020 14:53
Омские медики опровергли слова Навального об атропине в «скорой»
Сибирь 08.10.2020 14:41
Самое популярное
Фотоловушки зафиксировали смену медвежьей власти у Байкала
4684
Windows 10 предупредит о скорой смерти компьютера
3469
Прозрачная машина новосибирских блогеров удивила иностранцев
2983
Назван предполагаемый виновник «выброса смерти» на Камчатке
2977
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пообещал защищать Армению только в ее признанных границах
•
Подсчитана стоимость лечения Трампа от коронавируса
•
Глава МВД призвал увеличить штрафы за повторные нарушения
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Подробности
•
Они очень разные: чем отличаются армяне и азербайджанцы
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Загадка Вселенной: Нобелевская премия ушла в черную дыру
•
Болезнь без запаха и вкуса: как отличить коронавирус
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Удавиков

Барыги никогда себя не обделят.

лачинов

Блин, Олежа. Ну понятно что для экономики это может быть хорошо, а для людей? Сколько можно ставить на...

cre

Речь вероятно про бессимптомных больных.

Uynachalnica

Как отпуск то будет проводить в этом году: традиционно, в кругу родных и близких, елочки сажать с Кужугетычем,...

volmen

Ну ДО голосования за Конституцию многое обещали.