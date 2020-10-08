Бюджет Кузбасса лишился 13-14 млрд рублей из-за коронавируса

Дефицит бюджета Кемеровской области, сформировавшийся из-за коронавирусных ограничений, составляет порядка 13-14 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв на пресс-конференции в четверг.

«В этом году потери (бюджета) будут 13-14 миллиардов рублей дополнительно к плановым потерям (вызванным мировым кризисом в угольной отрасли). Мы часть потерь компенсируем запасом, который сформировали в 2018 году», — сказал Цивилёв.

Потери бюджета «связаны большей частью с уменьшением налога на прибыль, потому что прибыли у предприятий нет». Губернатор отметил также, что из-за пандемии снижение в сфере общепита составило 21%, в сфере оказания платных услуг — около 13%, в розничной торговле — около 2%.

Чтобы перекрыть дефицит бюджета, появившийся из-за коронавируса, регион займет 15 миллиардов рублей.