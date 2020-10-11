Убийство в «Катране»: новое дело майора Черкасова

Продолжение детективных историй «Мосгаза» стартует на Первом канале с 12 октября. В седьмом проекте цикла расследований майора Черкасова «Катран» герои перенесутся в казино.

Действие «Катрана» происходит в 1978 году — спустя год после финала предыдущего сезона «Формула мести». Основные события в сериале будут разворачиваться в подпольном казино, поэтому специально для съемок на «Мосфильме» обустроили собственный игорный дом.

Катран — нелегальное, подпольное небольшое игорное заведение с закрытым доступом. Некое маленькое казино для своих, где жульничество было нормой.

Сюжет сериала

Группа Черкасова начинает новое расследование: на подмосковной даче убиты молодая игроманка Кира Миллер и ее любовник — полковник Потапенко.

Выясняется, что незадолго до гибели Кира проиграла 400 тысяч рублей в подпольном казино. Чтобы узнать все обстоятельства дела майор Черкасов отправляет в катран Соню Тимофееву.

В казино Соня встречает Бориса (по прозвищу Музыкант), работающего там пианистом. У них начинается бурный роман. Соня по-настоящему увлекается игрой и с удовольствием купается в богемной жизни. Но однажды, на глазах у Сони, Борис совершает преступление... В то же время Черкасов, понимая, что она в опасности, ищет способ ее спасти.

Новое в сезоне

Звездный актерский состав сериала в «Катране» пополнился Максимом Авериным и Аленой Бабенко. Аверин играет Музыканта, а Бабенко — Бэллу, хозяйку казино.

По словам режиссера «Катрана» Сергея Коротаева, новый сезон, в отличие от предыдущего, будет более масштабным.

Если события «Формулы мести» происходили в основном в рамках одного подъезда, то в «Катране» будет много локаций: подпольное казино, рыбная ферма, провинциальный город и другие.

«Сохранившуюся с 70-х годов настоящую рыбную ферму снимали в Тверской области. После съемок она вскоре закрылась на реконструкцию. Там были огромные осетры, неожиданно аутентичная картинка получилась. А одну из ключевых сцен — с погоней и перестрелкой — сняли в Подольском лесничестве рядом с Большим Чулпановским прудом», — рассказал Коротаев.

О цикле

Серия детективов о майоре Черкасове состоит из фильмов: «Мосгаз», «Палач», «Паук», «Шакал», «Операция «Сатана», «Формула мести» и «Катран». Истории преступлений, в большинстве убийств, в фильмах цикла почти все взяты из реальных уголовных дел.

Среди наград проекта — две статуэтки премии «Золотой орел» («Мосгаз», «Палач»), а также «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» (Андрей Смоляков) и «Лучшая женская роль на телевидении» (Виктория Толстоганова).