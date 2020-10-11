НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Убийство в «Катране»: новое дело майора Черкасова

Источник:
Sibnet.ru
356 0
Фото: © кадр из сериала
Продолжение детективных историй «Мосгаза» стартует на Первом канале с 12 октября. В седьмом проекте цикла расследований майора Черкасова «Катран» герои перенесутся в казино.

Действие «Катрана» происходит в 1978 году — спустя год после финала предыдущего сезона «Формула мести». Основные события в сериале будут разворачиваться в подпольном казино, поэтому специально для съемок на «Мосфильме» обустроили собственный игорный дом.

Катран — нелегальное, подпольное небольшое игорное заведение с закрытым доступом. Некое маленькое казино для своих, где жульничество было нормой. 

Сюжет сериала

Группа Черкасова начинает новое расследование: на подмосковной даче убиты молодая игроманка Кира Миллер и ее любовник — полковник Потапенко.

Выясняется, что незадолго до гибели Кира проиграла 400 тысяч рублей в подпольном казино. Чтобы узнать все обстоятельства дела майор Черкасов отправляет в катран Соню Тимофееву.

В казино Соня встречает Бориса (по прозвищу Музыкант), работающего там пианистом. У них начинается бурный роман. Соня по-настоящему увлекается игрой и с удовольствием купается в богемной жизни. Но однажды, на глазах у Сони, Борис совершает преступление... В то же время Черкасов, понимая, что она в опасности, ищет способ ее спасти.

Новое в сезоне

Звездный актерский состав сериала в «Катране» пополнился Максимом Авериным и Аленой Бабенко. Аверин играет Музыканта, а Бабенко — Бэллу, хозяйку казино.

По словам режиссера «Катрана» Сергея Коротаева, новый сезон, в отличие от предыдущего, будет более масштабным.

Если события «Формулы мести» происходили в основном в рамках одного подъезда, то в «Катране» будет много локаций: подпольное казино, рыбная ферма, провинциальный город и другие.

«Сохранившуюся с 70-х годов настоящую рыбную ферму снимали в Тверской области. После съемок она вскоре закрылась на реконструкцию. Там были огромные осетры, неожиданно аутентичная картинка получилась. А одну из ключевых сцен — с погоней и перестрелкой — сняли в Подольском лесничестве рядом с Большим Чулпановским прудом», — рассказал Коротаев.

О цикле

Серия детективов о майоре Черкасове состоит из фильмов: «Мосгаз», «Палач», «Паук», «Шакал», «Операция «Сатана», «Формула мести» и «Катран». Истории преступлений, в большинстве убийств, в фильмах цикла почти все взяты из реальных уголовных дел.

Среди наград проекта — две статуэтки премии «Золотой орел» («Мосгаз», «Палач»), а также «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» (Андрей Смоляков) и «Лучшая женская роль на телевидении» (Виктория Толстоганова).

Показ сериал «Катран» про расследование майора Черкасова в казино — с 12 октября в 21.30.
Еще по теме
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
Наставники «Голоса» «обалдели» от выступления уроженки Омска
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
Шоу «Голос» стартует на Первом канале
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин подшутил над Жириновским
•
Лукашенко встретился с оппозицией в СИЗО
•
Переболевшего COVID-19 Трампа посчитали незаразным
•
Омский врач объяснил плохие анализы Навального
Как это работает
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Небольшой снег выпадет в понедельник в Восточной Сибири
Сибирь 11.10.2020 13:45
Две лодки опрокинулись на Енисее
Сибирь 11.10.2020 13:27
Омский врач объяснил плохие анализы Навального
Сибирь 10.10.2020 20:27
Путин наградил томского школьника медалью
Сибирь 10.10.2020 17:54
Самое популярное
Наставники «Голоса» «обалдели» от выступления уроженки Омска
4710
Фильм «Китобой»: Кристина Асмус снова разделась
3785
Обнаружен новый способ заражения коронавирусом
3724
Дерипаска предложил напечатать 25 триллионов рублей
2933
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин подшутил над Жириновским
•
Лукашенко встретился с оппозицией в СИЗО
•
Переболевшего COVID-19 Трампа посчитали незаразным
•
Омский врач объяснил плохие анализы Навального
Подробности
•
Дмитрий Рогозин: «Космос из топора не сваришь»
•
Война в Нагорном Карабахе: чего ждет Россия?
•
Болезнь без запаха и вкуса: как отличить коронавирус
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Цитата«Мы катились вниз по горочке, используя созданное отцами и дедами, великими основателями советской...

ager

изгой мира и россияне не друзья, только кучка всяких ротенбергов и миллеров всяких

лачинов

Реджепу вообще надо бы по лапкам надавать. Интересы Газпрома похоже слишком дороговато обходятся в политическом...

лачинов

Пока вы "катились вниз по горочке" вы столько денег с бюджета высосали ... Сравнение с бюджетом НАСА...

лачинов

Да хоть кого теперь спрашивай. Никого убедить не получится. И сторонники и противники будут держаться...