Двое погибли в лобовом ДТП на трассе в Красноярском крае. ВИДЕО

Два человека погибли после лобового столкновения легкого автомобиля с грузовиком на трассе в Красноярском крае, сообщает ГУ МВД по региону.

В четверг на 1030 километре автодороги Р-255 «Сибирь» 22-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Priora, двигаясь со стороны Канска в сторону Красноярска, выехал на полосу дороги предназначенной для встречного движения. На трассе столкнулся с грузовым автомобилем MAN, под управлением 38-летнего мужчины. После столкновения грузовой автомобиль съехал с проезжей части.

«В результате происшествия водитель и 26-летний мужчина-пассажир легкого автомобиля погибли, а два пассажира пострадали, они доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Движение осуществляется по одной полосе. На месте работают экипаж ДПС, организовано реверсивное движение.