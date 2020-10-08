Двое погибли в лобовом ДТП на трассе в Красноярском крае. ВИДЕО

Два человека погибли после лобового столкновения легкого
автомобиля с грузовиком на трассе в Красноярском крае, сообщает ГУ МВД по
региону.
В четверг на 1030 километре автодороги Р-255 «Сибирь»
22-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Priora, двигаясь со стороны Канска
в сторону Красноярска, выехал на полосу дороги предназначенной для встречного
движения. На трассе столкнулся с грузовым автомобилем MAN, под управлением
38-летнего мужчины. После столкновения грузовой автомобиль съехал с проезжей
части.
«В результате происшествия водитель и 26-летний мужчина-пассажир
легкого автомобиля погибли, а два пассажира пострадали, они доставлены в
медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Движение осуществляется по одной полосе. На месте работают
экипаж ДПС, организовано реверсивное движение.