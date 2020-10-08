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Двое погибли в лобовом ДТП на трассе в Красноярском крае. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Два человека погибли после лобового столкновения легкого автомобиля с грузовиком на трассе в Красноярском крае, сообщает ГУ МВД по региону.

В четверг на 1030 километре автодороги Р-255 «Сибирь» 22-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Priora, двигаясь со стороны Канска в сторону Красноярска, выехал на полосу дороги предназначенной для встречного движения. На трассе столкнулся с грузовым автомобилем MAN, под управлением 38-летнего мужчины. После столкновения грузовой автомобиль съехал с проезжей части.

«В результате происшествия водитель и 26-летний мужчина-пассажир легкого автомобиля погибли, а два пассажира пострадали, они доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Движение осуществляется по одной полосе. На месте работают экипаж ДПС, организовано реверсивное движение.


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