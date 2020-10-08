Эксперт рассказал о восстановлении удаленных сообщений в WhatsApp

Пользователи могут посмотреть удаленные сообщения в мессенджере WhatsApp помощью специальных программ, рассказал заместитель директора Института информационных технологий Университета «Синергия» Антон Аверин.

Часто возникают ситуации, когда собеседник пишет сообщения, а затем удаляет их по какой-либо причине. Но их и в этом случае можно найти. «Большинство программ по восстановлению удаленных сообщений можно установить только пользователям ОС Android. Одна из популярных программ, которая позволяет прочитать утерянное сообщение, называется Notif log notification history», — сказал «Прайм» Аверин.

Чтобы приложение работало правильно, Аверин советует после установки программы на смартфон дать утилите доступ к истории оповещений и нажать на надпись Click to enable, а затем поставить отметку напротив нужного пункта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Эксперт рассказал, чем кнопочный телефон лучше смартфона

«При открытии приложения на главной странице будут отображаться все сообщения из мессенджера. Нужно учитывать, что информация об удаленном тексте хранится ограниченное время, по истечении срока сообщение исчезнет из главного экрана приложения», — отметил эксперт.