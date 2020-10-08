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Новосибирец поджег девушку с годовалым малышом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Житель Новосибирской области пойдёт под суд за то, что облил растворителем и поджёг свою подругу и её годовалого ребёнка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.

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По данным следствия, преступление произошло в июле в Тогучине. Неоднократно судимый 33-летний местный житель выпивал со своей подругой, с ними был её годовалый ребёнок. Между сожителями возник конфликт.

«Не желая продолжать ссору, поскольку обвиняемый стал вести себя агрессивно, женщина взяла на руки ребенка и выбежала из дома на улицу. Разъярённый мужчина взял бутылку с растворителем, которая стояла на веранде, и побежал вслед за сожительницей. Догнав женщину, на руках которой находился малолетний ребенок, злоумышленник вылил на них растворитель и поджёг их при помощи зажигалки», – говорится в сообщении.

Соседи услышали крики и потушили женщину и ребёнка – на них уже горела одежда. Поджигатель пойдёт под суд за покушение на двойное убийство.

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