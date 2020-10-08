Сибирские ученые изучат влияние светового дня на депрессию

Ученые института цитологии и генетики СО РАН исследуют влияния
длительности светового дня на поведение и серотониновую систему организма,
сообщает пресс-служба организации.
Ученые будут изучать, как меняется поведение и состояние серотониновой системы организма в условиях короткого фотопериода (светового дня), с которым сталкиваются население Сибири. В качестве модельного организма для нового исследовательского проекта выбраны хорошо известные аквариумные рыбки Danio rerio.
Ученым удалось установить, что в этих условиях у
лабораторных животных развивается депрессивно-подобное поведение. Исследователи
хотят посмотреть, как меняется в этих условиях работа серотониновой системы
организма, которая выступает одним из главных регуляторов поведения, отвечает
за уровень болевой реакции, стимулирует сокращения ткани гладких мышц и имеет
еще массу важных для жизнедеятельности организма функций.
Изучением этой системы занимаются давно и во всем мире, но
наши ученые первыми обратили внимание на особенности ее функционирования в
условиях короткого светового дня.
«Геном Danio r. исследован не хуже мышиного. Что касается
серотониновой системы и нейрохимии в целом, рыбки Danio в этом плане обладают достаточно
высокой гомологией с млекопитающими, чтобы полученные данные можно было в
перспективе экстраполировать на человека», — рассказал аспирант сектора
генетических коллекций
нейропатологий ИЦИГ СО РАН Иван Сорокин.
Зная, каким образом недостаток дневного света вызывает
изменения в работе серотониновой системы, которые потом выливаются в депрессии
и ряд других проблем со здоровьем, вполне реально выработать действенные механизмы
компенсации этого.
Раскрытие нейрофизиологического механизма этого недуга
по-прежнему остается важной научной задачей. Вполне возможно, что путь к ее
решению лежит как раз через серотониновую систему. Работу по проекту
предполагается завершить через два года, первый цикл экспериментов уже начался
и продлится до конца 2020 года.