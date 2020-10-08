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Сибирские ученые изучат влияние светового дня на депрессию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ученые института цитологии и генетики СО РАН исследуют влияния длительности светового дня на поведение и серотониновую систему организма, сообщает пресс-служба организации.

Ученые будут изучать, как меняется поведение и состояние серотониновой системы организма в условиях короткого фотопериода (светового дня), с которым сталкиваются население Сибири. В качестве модельного организма для нового исследовательского проекта выбраны хорошо известные аквариумные рыбки Danio rerio.

Ученым удалось установить, что в этих условиях у лабораторных животных развивается депрессивно-подобное поведение. Исследователи хотят посмотреть, как меняется в этих условиях работа серотониновой системы организма, которая выступает одним из главных регуляторов поведения, отвечает за уровень болевой реакции, стимулирует сокращения ткани гладких мышц и имеет еще массу важных для жизнедеятельности организма функций.

Изучением этой системы занимаются давно и во всем мире, но наши ученые первыми обратили внимание на особенности ее функционирования в условиях короткого светового дня.  

«Геном Danio r. исследован не хуже мышиного. Что касается серотониновой системы и нейрохимии в целом, рыбки Danio в этом плане обладают достаточно высокой гомологией с млекопитающими, чтобы полученные данные можно было в перспективе экстраполировать на человека», — рассказал аспирант сектора генетических коллекций
нейропатологий ИЦИГ СО РАН Иван Сорокин.

Зная, каким образом недостаток дневного света вызывает изменения в работе серотониновой системы, которые потом выливаются в депрессии и ряд других проблем со здоровьем, вполне реально выработать действенные механизмы компенсации этого.

Раскрытие нейрофизиологического механизма этого недуга по-прежнему остается важной научной задачей. Вполне возможно, что путь к ее решению лежит как раз через серотониновую систему. Работу по проекту предполагается завершить через два года, первый цикл экспериментов уже начался и продлится до конца 2020 года. 

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