Путин пообещал защищать Армению только в ее признанных границах

Гарантии российского военного вмешательства касаются непосредственно территории Армении, и они предусмотрены соответствующими договорами между двумя странами, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Россия — стратегический союзник Армении, и у нас есть конкретные договоренности, касающиеся сферы безопасности. Например, у нас общая противовоздушная оборона», — сказал Пашинян в интервью.

По его словам, силы ПВО сейчас задействованы, но не в боевых условиях. «Я имею в виду территорию Республики Армения. Но если по линии ПВО будет угроза для территории Армении, тогда наши совместные силы должны быть задействованы. И это предусмотрено нашими договорами, уставами и другими документами», — сказал глава армянского правительства.

На вопрос, подтвердил ли президент Путин эти гарантии после начала боевых действий в Нагорном Карабахе, Пашинян ответил, что обсуждал с представителями России «нюансы этой сферы». «Вы знаете, в последних разговорах мы обсуждали эти темы, но, поскольку все это предусмотрено нашими договорами, нет нужды каждый раз это подтверждать», — ответил премьер.

После начала боев в Нагорном Карабахе 27 сентября Пашинян пять раз разговаривал по телефону с Путиным. По словам премьера, одной из главных тем было появление среди воюющих с азербайджанской стороны террористов. Пашинян отметил, что это меняет содержание конфликта в Нагорном Карабахе.