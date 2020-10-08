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Томичи используют ядерный реактор для поиска палеозойской нефти

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТПУ

Ученые Томского политехнического университета используют ядерный реактор вуза для поиска и анализа нефтематеринских пород палеозойского возраста, сообщила пресс-служба университета.

Палеозойские залежи углеводородов относятся к трудноизвлекаемым запасам. Установив эти породы, можно понять пути миграции нефти и определить вероятное местоположение залежей. «Образцы пород доюрского комплекса – это древнейшие отложения, которые во многих случаях исчерпали свой генерационный потенциал. Поэтому стандартных методов для оценки их нефтематеринских свойств может быть недостаточно», – сказано в сообщении вуза.

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Сотрудник лаборатории разработки месторождений нефти и газа ТПУ Юрий Столбов предложил методику, позволяющую использовать инфраструктуру вуза – исследовательский ядерный реактор. Установлено, что нефтематеринские породы содержат повышенное количество шестивалентного урана.

Для изучения образцов керн измельчают, помещают в контейнер и облучают в реакторе, а затем исследуют на спектрометре: качественный и количественный состав определяется по распределению энергии и интенсивности гамма-излучения. Технология позволяет с высокой точностью определять изотопный состав вещества. Так как уран накапливается в керогене, политехники могут с уверенностью установить, являются ли изучаемые образцы нефтематеринскими породами.

«Комплекс исследований помогает определить источники генерации палеозойской нефти, проследить пути миграции, наложить данные на карту и понять, где потенциально могут находиться залежи доюрского комплекса», – объяснили учёные.

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