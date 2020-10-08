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Ограничительные меры предложили ужесточить на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Глава Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко призвала ужесточить ограничительные меры из-за ухудшающейся ситуации с короавирусом.

Копия письма, направленного от имени главы ведомства губернатору Виктору Томенко, распространяется в социальных сетях. В частности, предлагается приостановить работу фуд-кордов, торговых центров, кинотеатров, развлекательных центров для детей.

Работодателям предлагается перевести сотрудников на удаленку, а школьников отправить на осенние каникулы на две недели раньше запланированного, студентов – перевести на дистанционное обучение.


Также предлагается приостановить оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинической сети. Предлагается контролировать соблюдение масочного режима школьниками, в том числе во время посещения различных кружков.

В письме отмечено, что свободный коечный фонд в крае составляет 31,6%, а для третьего этапа снятия ограничений он должен составлять 50%, коэффициент распространения инфекции – 1,10 при норме не более 0,5. Рост заболеваемости продолжается, средний темп прироста составляет 0,7%.

В регионе переход к третьему этапу снятия ограничений продолжается с 15 сентября, когда разрешили работать всем предприятиям, сняли ограничение на массовые мероприятия. А кинотеатры и концертные залы, театры возобновили работу еще раньше – 3 сентября.

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