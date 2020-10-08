НАВЕРХ

Случайности спасли жителей Хакасии от интернет-мошенников

Источник:
Sibnet.ru
283 0
Фото: © Sibnet.ru

Поломка банкомата и незнание онлайн-перевода денег спасло двух жителей Хакасии от перевода денег мошенникам, сообщает МВД региона.

 80-летнему жителю Абазы позвонили «представители Центробанка Москвы» и убедили в том, что ему положен возврат денег за ранее приобретенные лекарства. Озвученная сумма – 10 миллионов 400 тысяч рублей – его не смутила. Для получения возврата престарелый абазинец должен был перевести 208 тысяч рублей якобы на издержки по переводу миллионов на его счет.

Пенсионер не знал, как переводить деньги онлайн, обратился за помощью в городское отделение банка. Выслушав его, работница финансовой организации отказалась выполнять операцию по переводу денег, объяснила гражданину, что никакого возврата за лекарства нет и ему звонили мошенники, и заявила в полицию.

Во втором случае 40-летнюю жительницу Абакана «сотрудники службы безопасности банка» напугали сообщением о несанкционированном переводе денег. 

Злоумышленники убедили абаканку снять имеющиеся на ее карте 45 тысяч рублей и отправили к банкомату для перевода на счета, которые они продиктуют. Однако попытка женщины отдать деньги мошенникам успехом не увенчалась: банкомат перестал работать по техническим причинам.

«Никаких денежных компенсаций за приобретенные лекарства и БАДы не существует. А деньги, которые якобы пытаются несанкционированно списать, на самом деле в безопасности лежат на ваших счетах, но защищены они до тех пор, пока вы сами не назовете данные своих карт и другую информацию, которую от вас требуют незнакомцы», — говорится в сообщении полиции. 

Еще по теме
Новосибирец поджег девушку с годовалым малышом
Зюганов назвал надуманным дело сына экс-губернатора Левченко
Мэра в Приангарье арестовали по делу о денежных махинациях
Второе дело об обмане дольщиков возбудили в Новосибирске
смотреть все
Хакасия #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пообещал защищать Армению только в ее признанных границах
•
Подсчитана стоимость лечения Трампа от коронавируса
•
Глава МВД призвал увеличить штрафы за повторные нарушения
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Подробности
•
Они очень разные: чем отличаются армяне и азербайджанцы
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Загадка Вселенной: Нобелевская премия ушла в черную дыру
•
Болезнь без запаха и вкуса: как отличить коронавирус
Как это работает
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Зона застройки вместо парка в пойме Каменки возмутила новосибирцев
Сибирь 08.10.2020 15:38
Врачи НИИТО закрыли пациенту дефект в полчерепа 3D-имплантатом
Сибирь 08.10.2020 15:27
Варламов вспомнил о «заваленной мусором» Чите
Сибирь 08.10.2020 14:53
Омские медики опровергли слова Навального об атропине в «скорой»
Сибирь 08.10.2020 14:41
Самое популярное
Фотоловушки зафиксировали смену медвежьей власти у Байкала
4684
Windows 10 предупредит о скорой смерти компьютера
3469
Прозрачная машина новосибирских блогеров удивила иностранцев
2983
Назван предполагаемый виновник «выброса смерти» на Камчатке
2977
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пообещал защищать Армению только в ее признанных границах
•
Подсчитана стоимость лечения Трампа от коронавируса
•
Глава МВД призвал увеличить штрафы за повторные нарушения
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Как это работает
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Премьер Украины заявил о возможной отмене пенсий
67
Россия присоединилась к белорусским санкциям против ЕС
22
Навальный сравнил свое отравление с эпизодом из «Гарри Поттера»
22
Рассекречены переговоры Путина и Клинтона после гибели «Курска»
21
Евросоюз выделит €10 млн на «продвижение демократии»
17