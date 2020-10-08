Случайности спасли жителей Хакасии от интернет-мошенников

Поломка банкомата и незнание онлайн-перевода денег спасло двух жителей Хакасии от перевода денег мошенникам, сообщает МВД региона.

80-летнему жителю Абазы позвонили «представители Центробанка Москвы» и убедили в том, что ему положен возврат денег за ранее приобретенные лекарства. Озвученная сумма – 10 миллионов 400 тысяч рублей – его не смутила. Для получения возврата престарелый абазинец должен был перевести 208 тысяч рублей якобы на издержки по переводу миллионов на его счет.

Пенсионер не знал, как переводить деньги онлайн, обратился за помощью в городское отделение банка. Выслушав его, работница финансовой организации отказалась выполнять операцию по переводу денег, объяснила гражданину, что никакого возврата за лекарства нет и ему звонили мошенники, и заявила в полицию.

Во втором случае 40-летнюю жительницу Абакана «сотрудники службы безопасности банка» напугали сообщением о несанкционированном переводе денег.

Злоумышленники убедили абаканку снять имеющиеся на ее карте 45 тысяч рублей и отправили к банкомату для перевода на счета, которые они продиктуют. Однако попытка женщины отдать деньги мошенникам успехом не увенчалась: банкомат перестал работать по техническим причинам.

«Никаких денежных компенсаций за приобретенные лекарства и БАДы не существует. А деньги, которые якобы пытаются несанкционированно списать, на самом деле в безопасности лежат на ваших счетах, но защищены они до тех пор, пока вы сами не назовете данные своих карт и другую информацию, которую от вас требуют незнакомцы», — говорится в сообщении полиции.