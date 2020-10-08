Медики выявили основную группу людей с антителами к COVID-19

Специалисты проанализировали результаты тестирования на антитела к SARS-CoV-2 в Новосибирске за 4,5 месяца и выявили группу людей, у которых они встречаются чаще всего, сообщила пресс-служба «Инвитро-Сибирь» по результатам исследований.

По данным проекта «Мониторинг Инвитро», меньше всех антител выявлено у подростков от 14 до 18 лет — всего 2%, а также у детей младше 14 лет (3%). Среди людей старше 65 лет только 5% имеют антитела к коронавирусу.

Наиболее часто антитела встречаются в двух возрастных группах. Первая группа — люди от 45 до 65 лет. Среди них 35% обладают антителами к коронавирусной инфекции. Но наиболее часто (55%) антитела выявляли у людей в возрасте от 18 до 45 лет.

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«Следует учитывать, что дети и подростки довольно часто переносят COVID-19 в виде легких и бессимптомных форм», — объяснил главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Он предположил, что по сравнению с перенесшими болезнь в среднетяжелой и тяжелой форме, иммунный ответ у детей менее выражен, антитела синтезируются в меньших количествах.

За 4,5 месяца в России провели более 730 тысяч исследований на антитела. Положительные результаты теста на антитела выявили 17% россиян. Для сравнения, за первые две недели тестирования в мае этот показатель составлял 13,2%. Изменение этого показателя косвенно свидетельствуют о формировании у части населения иммунного ответа к коронавирусной инфекции.