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Метеорный поток Дракониды пролетит в небе над Сибирью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Hikssur / CC BY-SA 4.0

Метеорный поток Дракониды можно увидеть в небе в начале октября, его максимальная активность придётся на четверг, 8 октября, сообщила Sibnet.ru представитель новосибирского планетария при СГГА Виктория Дамм.

«Название метеорных потоков дается по созвездию, в котором «лежит» его радиант (точка, из которой, как нам кажется, летят метеоры). Радиант Драконид находится в созвездии дракона вблизи его "головы"», – пояснила собеседница.

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Комета Джакобини-Циннера, с которой связан метеорный поток Драконид, в 2018 году прошла очередное тесное сближение с Землёй. Это позволило получить подробные оптические спектры кометы, которые указывали на вероятность её формирования в относительно тёплой части Солнечной системы. 

Максимум потока в 2018 году достиг 150 метеоров в час. Прогноз на этот год – более 10 метеоров в час.

«Стоит ожидать увеличения активности метеорного потока в максимуме 8 октября около 20 часов). Сквозь шлейф выброшенных кометой пылевых частиц Земля ежегодно проходит с 6 по 10 октября», – добавила представитель планетария.

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WSG0600-164-164

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