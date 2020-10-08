Клип из картинок «Снова я напиваюсь» Славы Марлоу взлетел на YouTube

Видеоблогер и репер Слава Марлоу выпустил клип на песню «Снова я напиваюсь», необычный ролик из картинок меньше чем за сутки собрал почти 1,5 миллиона просмотров и влетел на 13 место на вкладке «В тренде» YouTube.

Клип Славы Марлоу снят в необычном стиле. Вместо привычного видеоряда на экране появляются картинки, соответствующие тексту песни. Также ролик сопровожден титрами.

За 17 часов клип «Снова я напиваюсь» посмотрели почти 1,4 миллиона пользователей Сети. 260 тысяч зрителей поставили клипу «лайк».