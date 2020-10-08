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Клип из картинок «Снова я напиваюсь» Славы Марлоу взлетел на YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Forbes / CC BY 3.0

Видеоблогер и репер Слава Марлоу выпустил клип на песню «Снова я напиваюсь», необычный ролик из картинок меньше чем за сутки собрал почти 1,5 миллиона просмотров и влетел на 13 место на вкладке «В тренде» YouTube.

Клип Славы Марлоу снят в необычном стиле. Вместо привычного видеоряда на экране появляются картинки, соответствующие тексту песни. Также ролик сопровожден титрами.

За 17 часов клип «Снова я напиваюсь» посмотрели почти 1,4 миллиона пользователей Сети. 260 тысяч зрителей поставили клипу «лайк».


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