Жительница Хакасии заставляла сына принимать наркотики

Жительница Черногорска угощала сына наркотиками, суд приговорил ее за это к 9 годам лишения свободы, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасию.

По версии следствия, с августа 2019 по февраль 2020 года 31-летняя женщина в квартире по улице Пушкина Черногорска склоняла своего 13-летнего сына к употреблению наркотического средства. Подросток употреблял предложенное матерью запрещенное вещество, у него сформировалась наркотическая зависимость начальной стадии.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор был обжалован осужденной. Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Хакасия апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции – без изменения.