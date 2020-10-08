ГБР в Новосибирске заявила о кубинце с воображаемой бомбой

Агентство безопасности «Гвардия» в Новосибирске сообщило о кубинце, который угрожал взрывным устройством – полиция не может подтвердить эту информацию.

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В среду к автомобилю ГБР в Железнородожном районе Новосибирска подошёл темнокожий мужчина и заявил, что на нём находится взрывное устройство.

«Мужчина разговаривал на смеси английского, испанского и русского языков и был сильно взволнован», – сообщило агентство безопасности.

По сообщению «Гвардии», кубинца обследовали кинологи и выяснили, что никакой бомбы у него нет. Задержанного доставили в полицию, но сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области не смогли подтвердить Sibnet.ru информацию об этом происшествии.