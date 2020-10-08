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Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Министерство обороны России опубликовало видеозапись стрельбы фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» гиперзвуковой ракетой «Циркон» из Белого моря.

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину по видео-конференц-связи об успешной стрельбе «Цирконом». В результате была поражена морская мишень на дальности 450 километров в Баренцевом море.

«Задачи пуска выполнены, стрельба признана успешной, зафиксировано прямое попадание ракеты в цель». Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 махов, приводит ТАСС слова Герасимова.

О планах создать в рамках госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы корабельный комплекс «Циркон» с гиперзвуковой ракетой заявил в феврале 2011 года занимавший тогда пост замминистра обороны Владимир Поповкин. Летные испытания ракеты, по данным СМИ, начались в 2015 году.

В своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года Путин уточнил, что ракета «Циркон» способна развивать скорость около 9 Махов и сможет поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более 1 тысячу километров.

Для запуска ракет «Циркон», как и для крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», используется универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С-14. Такими пусковыми установками в частности оснащены фрегаты проекта 22350, корветы проекта 20380.



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