«Красноярские столбы» стали самым посещаемым нацпарком России

«Красноярские Столбы» стали самым посещаемым национальным парком России, в 2019 году в нем побывали больше миллиона человек, сообщила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

«Красноярские Столбы» — самый посещаемый национальный парк России. В 2019 году здесь побывали 1,13 миллиона человек, из которых 20% — гости края, в том числе иностранные, 80%— жители краевой столицы, отметила Верхушина на заседании комитета в Заксобрании края.

«Чтобы развести потоки туристов, в рамках концепции началось обустройство Восточного входа в национальный парк. Удалось наконец-то ликвидировать свайное поле, на месте которого появится парковка на 130 мест. Построены научно-познавательный центр, в котором размещены музей и интерактивная зона, а также визит-центр с теплым общественным туалетом и комнатой матери и ребенка», — цитирует пресс-служба Заксобрания региона Верхушиной.

К концу октября на Восточном входе работы завершатся, после чего состоится его официальное открытие. В рамках концепции в этом году приступили к подготовке благоустройства туристических зон на Торгашинском хребте, Гремячей Гриве, в планах — Манская петля, Николаевская сопка.