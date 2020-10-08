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«Красноярские столбы» стали самым посещаемым нацпарком России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Горный спец / CC BY-SA 4.0

«Красноярские Столбы» стали самым посещаемым национальным парком России, в 2019 году в нем побывали больше миллиона человек, сообщила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

«Красноярские Столбы» — самый посещаемый национальный парк России. В 2019 году здесь побывали 1,13 миллиона человек, из которых 20% — гости края, в том числе иностранные, 80%— жители краевой столицы, отметила Верхушина на заседании комитета в Заксобрании края.

«Чтобы развести потоки туристов, в рамках концепции началось обустройство Восточного входа в национальный парк. Удалось наконец-то ликвидировать свайное поле, на месте которого появится парковка на 130 мест. Построены научно-познавательный центр, в котором размещены музей и интерактивная зона, а также визит-центр с теплым общественным туалетом и комнатой матери и ребенка», — цитирует пресс-служба Заксобрания региона Верхушиной.

К концу октября на Восточном входе работы завершатся, после чего состоится его официальное открытие.  В рамках концепции в этом году приступили к подготовке благоустройства туристических зон на Торгашинском хребте, Гремячей Гриве, в планах — Манская петля, Николаевская сопка. 

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