Вышел специальный ролик по фильму «Майор Гром: Чумной Доктор»

Специальный ролик фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» для фестиваля «Comic Con Russia» опубликовали в Сети.

Россия, 2021 год, режиссер Олег Трофим

По сюжету, майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград.

Все меняется с появлением Чумного Доктора — человека в маске. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе.

Главные роли в фильме исполнили Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Сергей Горошко. Премьера запланирована на 8 апреля 2021 года.