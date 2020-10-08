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Глава МВД призвал увеличить штрафы за повторные нарушения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Суммы штрафы за повторные нарушения, касающиеся общественной безопасности, в том числе за нарушения ПДД, необходимо увеличивать, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

«Те правонарушения, которые напрямую касаются общественной безопасности, других видов противоправной деятельности, которые могут принести несоизмеримый вред интересам граждан, их здоровью, их безопасности, конечно, здесь суммы штрафные необходимо увеличивать», — цитируют Колокольцева «Ведомости».

В качестве примера он привел нарушения правил дорожного движения. «Потому что мы знаем много случаев, когда гражданин, скажем так, в год десятки, сотни раз нарушает отдельное правонарушение, а никакие штрафные санкции его не останавливают. Значит, нужно переходить и разрабатывать более серьезные меры воздействия для того, чтобы этот гражданин просто для себя сделал вывод, что или он лишится водительского удостоверения, либо он будет вести законопослушный образ жизни», — подчеркнул глава МВД.

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Глава МВД также обратил внимание на слишком низкие суммы некоторых штрафов, прописанные в КоАП. «Величина штрафа в размере 100 рублей — это анахронизм. Это скорее не штраф, а мера предупреждения. А наша позиция, она достаточно простая и прозрачная — при повторном совершении правонарушения необходимо ужесточение и увеличение штрафных санкций», — объяснил Колокольцев.

В январе Минюст РФ представил доработанный проект нового КоАП. Согласно ему, штраф за превышение скоростного режима на 20-40 километров в час увеличивался до 3 тысяч рублей (сейчас 500), от 40 до 60 километров в час — до 4 тысяч (сейчас 1,5 тысячи) и так далее. После общественной критики от предложенной идеи решили отказаться.

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