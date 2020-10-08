Стали известны детали санкций против России из-за Навального

Новые санкции против России после отравления Навального планируется ограничить запретом на въезд и заморозкой активов российских чиновников — «Северный поток-2» они не затронут.

Лидеры Евросоюза, в том числе и канцлер Германии Ангела Меркель, сходятся во мнении, что именно российские власти ответственны за применение «Новичка» против Алексея Навального, что нарушает нормы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Но власти ФРГ не планируют вводить санкции против газопровода «Северный поток-2». Представители ЕС при этом, как отмечают собеседники агентства, признают существенную разницу между отравлением Навального и «делом Скрипалей» в 2018 году, итогом которого стала массовая высылка российских дипломатов из Великобритании и других стран, приводит РБК материалы западных СМИ.

В случае с Навальным предполагаемое отравление произошло на территории России. Это может означать меньший масштаб ответных мер. Кроме того, введение санкций может осложниться тем, что для этого требуется консенсус всех 27 стран ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Россия присоединилась к белорусским санкциям против ЕС

В Кремле обвинения в причастности к отравлению Алексея Навального назвали провокацией. Российская сторона утверждает, что не причастна к отравлению, а все запасы «Новичка» были уничтожены. МИД России заявил, что Москва сохраняет готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу с Берлином.