Вертолет вывез сломавшего ногу парашютиста из томского леса

Парашютист сломал ногу в лесу в Верхнекетском районе Томской области, его друзья вырубили площадку, чтобы пострадавшего смог забрать вертолёт, сообщил департамент здравоохранения региона.

В в Верхнекетском районе 39-летний мужчина при спуске с парашютом неудачно приземлился и сломал ногу. Из-за маленькой площадки вертолёт Ми-8 не мог сесть в лесу, поэтому в район поиска отправили вертолет «Ансат» с медработником на борту. Пилоту удалось связаться с пострадавшим по радио.

«На удалении примерно 20 километров от места поиска мы заметили дым из леса, полетели в ту сторону, и тогда нам удалось связаться с пострадавшим. Ошибка в координатах составила 17 километров, а для густого леса тайги это очень много. Осмотрев площадку, мы начали искать, куда приземлить вертолет. Мой коллега Евгений Самылин, выпрыгнув из вертолета, начал указывать мне место посадки», – рассказал пилот Радик Хисамутдинов.

Спутники пострадавшего вырубили небольшую площадку для приземления вертолёта. После посадки фельдшер Дмитрий Гаврин подготовил пострадавшего к транспортировке. Больного погрузили на носилки, вёртолет вылетел на базу в Колпашево и передал пострадавшего наземной бригаде врачей.