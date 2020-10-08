НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Вертолет вывез сломавшего ногу парашютиста из томского леса

Источник:
Sibnet.ru
106 0
Фото: © Минздрав Томской области

Парашютист сломал ногу в лесу в Верхнекетском районе Томской области, его друзья вырубили площадку, чтобы пострадавшего смог забрать вертолёт, сообщил департамент здравоохранения региона.

В в Верхнекетском районе 39-летний мужчина при спуске с парашютом неудачно приземлился и сломал ногу. Из-за маленькой площадки вертолёт Ми-8 не мог сесть в лесу, поэтому в район поиска отправили вертолет «Ансат» с медработником на борту. Пилоту удалось связаться с пострадавшим по радио.

«На удалении примерно 20 километров от места поиска мы заметили дым из леса, полетели в ту сторону, и тогда нам удалось связаться с пострадавшим. Ошибка в координатах составила 17 километров, а для густого леса тайги это очень много. Осмотрев площадку, мы начали искать, куда приземлить вертолет. Мой коллега Евгений Самылин, выпрыгнув из вертолета, начал указывать мне место посадки», – рассказал пилот Радик Хисамутдинов.

Спутники пострадавшего вырубили небольшую площадку для приземления вертолёта. После посадки фельдшер Дмитрий Гаврин подготовил пострадавшего к транспортировке. Больного погрузили на носилки, вёртолет вылетел на базу в Колпашево и передал пострадавшего наземной бригаде врачей.

Еще по теме
Два человека пострадали при взрыве боеприпасов под Рязанью
Два района Рязанской области эвакуировали из-за взрыва боеприпасов
Склад с боеприпасами взорвался под Рязанью
Техническое масло обнаружили в водах Камчатки
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Стали известны детали санкций против России из-за Навального
•
Глава МВД призвал увеличить штрафы за повторные нарушения
•
Склад с боеприпасами взорвался под Рязанью
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Подробности
•
Армянин и азербайджанец: в чем разница?
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Загадка Вселенной: Нобелевская премия ушла в черную дыру
•
Болезнь без запаха и вкуса: как отличить коронавирус
Как это работает
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
«Красноярские столбы» стали самым посещаемым нацпарком России
Сибирь 08.10.2020 10:43
Рысенок в Забайкалье облюбовал сельскую баню
Сибирь 08.10.2020 10:06
Вертолет вывез сломавшего ногу парашютиста из томского леса
Сибирь 08.10.2020 09:58
Старинные кости для бабок раскопали в Кемерове
Сибирь 07.10.2020 17:54
Самое популярное
Фотоловушки зафиксировали смену медвежьей власти у Байкала
4643
Windows 10 предупредит о скорой смерти компьютера
3389
Прозрачная машина новосибирских блогеров удивила иностранцев
2937
Apple запатентовала гибкий самовосстанавливающийся экран
2851
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Стали известны детали санкций против России из-за Навального
•
Глава МВД призвал увеличить штрафы за повторные нарушения
•
Склад с боеприпасами взорвался под Рязанью
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Как это работает
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Удавиков

Барыги никогда себя не обделят.

Chempion234

А когда регионам экономическую помощь ждать? хз...

father_1909

Глупый наверное вопрос: "Какой экономики?"

лачинов

Блин, Олежа. Ну понятно что для экономики это может быть хорошо, а для людей? Сколько можно ставить на...

WSG0600-164-164

В одном экземпляре и лично для него!