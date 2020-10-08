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Хоррор «Шкатулка дьявола» покажут перед Хэллоуином

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Британский фильм ужасов «Шкатулка дьявола» про дьявольского клоуна-убийцу, выйдет в российский прокат 22 октября, за неделю до Хэллоуина, сообщил пресс-агент «ПрофиСинема».

Великобритания, 2020 год, режиссер Лоуренс Фаулер, 18+

Картина расскажет про историка, который переезжает из Америки в британскую глубинку и устраивается работать куратором музея. Случайно он открывает древнюю шкатулку. 

Вскоре после этого в городке загадочным образом начинают пропадать люди. И тогда молодой человек понимает, что безвредная с виду шкатулка хранит в себе зловещую тайну: жуткая кукла-клоун внутри нее не успокоится, пока не найдет себе новых жертв.

Дьявольского клоуна-убийцу, которого сыграл актер фильмов известной космической саги — «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Изгой-один: Звездные войны. Истории», а также фэнтезийного сериала «Страшные сказки» и исторического «Корона» — Робер Нэйрн.

«Шкатулка дьявола» отмечена множеством наград жанровых фестивалей, включая крупнейший и один из самых влиятельных фестивалей хоррор-фильмов в мире British Horror Film Festival, а также киносмотр Midlands Movies.

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