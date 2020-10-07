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Россия объявила в розыск Тихановскую

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © tsikhanouskaya2020.by

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую объявили в розыск в России, свидетельствует база данных разыскиваемых лиц МВД РФ.

В базе появилась информация о белоруске Светлане Тихановской 1982 года рождения, место рождения которой — Брестская область, Лунинецкий район, Микашевичи. Эти сведения совпадают с данными лидера белорусской оппозиции.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в выписке из российской базы. При этом не уточняется, по какой уголовной статье в России разыскивают белорусского политика.

После прошедших в Белоруссии президентских выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. После этого Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.

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