Россия объявила в розыск Тихановскую

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую объявили в розыск в России, свидетельствует база данных разыскиваемых лиц МВД РФ.

В базе появилась информация о белоруске Светлане Тихановской 1982 года рождения, место рождения которой — Брестская область, Лунинецкий район, Микашевичи. Эти сведения совпадают с данными лидера белорусской оппозиции.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в выписке из российской базы. При этом не уточняется, по какой уголовной статье в России разыскивают белорусского политика.

После прошедших в Белоруссии президентских выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. После этого Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.