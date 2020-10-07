Два района Рязанской области эвакуировали из-за взрыва боеприпасов

Жителей двух районов Рязанской области эвакуируют из-за взрыва складов с боеприпасами. По этой же причине временно перекрыта федеральная трасса Р-22 «Каспий», сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Людей эвакуируют из десятка населенных пунктов, расположенных неподалеку от военных складов, где произошел взрыв. Это два района Рязанской области — Скопинский и Ряжский. В первую очередь из поселка были вывезены все дети: 130 школьников и 16 детей младшего возраста.

«В настоящее время на технической территории воинской части отмечаются отдельные взрывы боеприпасов. Личный состав и гражданский персонал эвакуированы», — говорится в сообщении правительства.

По информации Минобороны РФ, в среду в 13.20 (по мск) на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области, загорелась трава. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.