Новые выпуски Comedy Club покажут на ТНТ

Новые выпуски Comedy Club выйдут на канале ТНТ после пятимесячного перерыва, зрителям обещают много актуальных шуток про масочный режим и коронавирус, сообщила пресс-служба телеканала.

Свежие выпуски не снимали пять месяцев. Все это время резиденты Comedy готовили новый материал. В новом сезоне зрители услышат актуальные шутки о масочном режиме и политике, вирусе и чиновниках, спорте, экономике, нефти, музыке, разводе Харламова и картошке.

В Comedy Club появиятся новые гости, эксперименты и каверы, а для одного из номеров даже понадобится вертолет.

Премьера Comedy Club — с 9 октября в 21:00 на ТНТ. Новые выпуски традиционно будут выходить по пятницам.