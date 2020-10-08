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Новые выпуски Comedy Club покажут на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Новые выпуски Comedy Club выйдут на канале ТНТ после пятимесячного перерыва, зрителям обещают много актуальных шуток про масочный режим и коронавирус, сообщила пресс-служба телеканала.

Свежие выпуски не снимали пять месяцев. Все это время резиденты Comedy готовили новый материал. В новом сезоне зрители услышат актуальные шутки о масочном режиме и политике, вирусе и чиновниках, спорте, экономике, нефти, музыке, разводе Харламова и картошке.

В Comedy Club появиятся новые гости, эксперименты и каверы, а для одного из номеров даже понадобится вертолет.

Премьера Comedy Club — с 9 октября в 21:00 на ТНТ. Новые выпуски традиционно будут выходить по пятницам.

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