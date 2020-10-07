Склад с боеприпасами взорвался под Рязанью

Взрывы прогремели на складе с артиллерийскими снарядами, расположенном у населенного пункта Желтухино Рязанской области, жителей близлежащей деревни эвакуировали.

Склады с боеприпасами находились на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области. Огонь туда перекинулся с загоревшейся травы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Жителей деревни Кузьминка-2 эвакуировали. Пострадавших нет. Возгорание ликвидирует штатный пожарный расчет воинской части.

По неподтвержденной информации Telegram-канала «Подъем», военный городок — действующий, и склады там еще с времен Великой отечественной войны.