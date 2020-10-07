Два человека пострадали при взрыве боеприпасов под Рязанью

Двух человек госпитализировали после взрывов на военном арсенале в Рязанской области, состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое, сообщил журналистам заведующий отделением территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

«Женщина, где-то лет 45, в тяжелом состоянии в реанимации, у нее тяжелая черепно-мозговая травма. И мужчина 53 лет, он в травматологическом отделении, его состояние — средней тяжести», — цитирует Кузьминова РИА Новости.

По словам медика, у госпитализированного мужчины сотрясение головного мозга, его жизнь вне опасности. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, полицейские устанавливают их личность.

Специалисты МЧС и военные вывозят местных жителей из населенных пунктов рядом с арсеналом у поселка Желтухинский. Сейчас каждые пять-десять секунд там раздаются взрывы. Из-за происшествия перекрыта федеральная трасса «Каспий».