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Анатолий Чубайс заразился коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заразился коронавирусом после командировки, об этом топ-менеджер сообщила в своем Facebook.

«После командировки получил положительный тест на COVID-19. Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется», — написал Чубайс.

Чубайс напомнил, что его компания уже перешла на удаленный режим работы. «Лишний раз убедился в правильности этого решения. Нельзя недооценивать опасность», — добавил он.

По данным на 7 октября, в России зарегистрировано 1 248 619 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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