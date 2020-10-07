Раскрыты первые спецификации iPhone 13

Особенностью новой линейки флагманских смартфонов iPhone 13 от компании Apple станет улучшенный дисплей ProMotion с повышенной частотой отображения картинки.

Ключевую спецификацию смартфона яблочной компании раскрыл аналитик агентства Display Supply Chain Consultants Росс Янг. Улучшенный дисплей ProMotion на сегодня применяется в iPad Pro.

По словам инсайдера, в линейку войдут два базовых смартфона с диагональю экрана 5,42 и 6,06 дюйма и два продвинутых — с диагональю 6,06 и 6,67 дюйма. Отмечается, что все устройства получат OLED-матрицы.

Базовые модели оснастят двойной камерой, при этом топовые смартфоны iPhone 13 Pro и 13 Pro Max выйдут с тройной камерой.