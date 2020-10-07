НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Раскрыты первые спецификации iPhone 13

Источник:
Business Insider
267 0
Фото: © Sibnet.ru

Особенностью новой линейки флагманских смартфонов iPhone 13 от компании Apple станет улучшенный дисплей ProMotion с повышенной частотой отображения картинки.

Ключевую спецификацию смартфона яблочной компании раскрыл аналитик агентства Display Supply Chain Consultants Росс Янг. Улучшенный дисплей ProMotion на сегодня применяется в iPad Pro.

По словам инсайдера, в линейку войдут два базовых смартфона с диагональю экрана 5,42 и 6,06 дюйма и два продвинутых — с диагональю 6,06 и 6,67 дюйма. Отмечается, что все устройства получат OLED-матрицы.

Базовые модели оснастят двойной камерой, при этом топовые смартфоны iPhone 13 Pro и 13 Pro Max выйдут с тройной камерой.

Еще по теме
Стала известна дата презентации iPhone 12
Перечислены главные фишки iOS 14
Названы «неприкасаемые» настройки смартфона
Apple запатентовала гибкий самовосстанавливающийся экран
смотреть все
Технологии #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Польша ударила по «Газпрому» рекордным штрафом
•
Склад с боеприпасами взорвался под Рязанью
•
Раскрыты первые спецификации iPhone 13
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Подробности
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Загадка Вселенной: Нобелевская премия ушла в черную дыру
•
Болезнь без запаха и вкуса: как отличить коронавирус
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
Как это работает
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Старинные кости для бабок раскопали в Кемерове
Сибирь 07.10.2020 17:54
Пикет с требованием освободить тревел-блогера прошел в Новосибирске
Сибирь 07.10.2020 17:49
Медики заявили о второй волне коронавируса в Новосибирске
Сибирь 07.10.2020 16:59
Мужчина вмешался в детский конфликт и побил малышей
Сибирь 07.10.2020 16:42
Самое популярное
Фотоловушки зафиксировали смену медвежьей власти у Байкала
4577
Windows 10 предупредит о скорой смерти компьютера
3276
Прозрачная машина новосибирских блогеров удивила иностранцев
2880
Apple запатентовала гибкий самовосстанавливающийся экран
2807
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Польша ударила по «Газпрому» рекордным штрафом
•
Склад с боеприпасами взорвался под Рязанью
•
Раскрыты первые спецификации iPhone 13
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Как это работает
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Удавиков

Барыги никогда себя не обделят.

Chempion234

А когда регионам экономическую помощь ждать? хз...

father_1909

Глупый наверное вопрос: "Какой экономики?"

лачинов

Блин, Олежа. Ну понятно что для экономики это может быть хорошо, а для людей? Сколько можно ставить на...

Uynachalnica

А бросившим курить - скидки на водку! Только, за чей счет банкет?