Рекордная озоновая дыра появилась над Землей

Метеорологи зафиксировали над Антарктидой крупнейшую за последние несколько лет озоновую дыру, сообщает пресс-служба Всемирной метеорологической организации.

Исследование специалистов службы мониторинга атмосферы «Коперник» показали, что озоновая дыра над Антарктикой является одной из самых больших и глубоких за последние годы. По оценке ученых, озоновая дыра достигла своего максимального размера.

Сейчас озоновая дыра охватывает большую часть Антарктиды. Образование стало стремительно увеличиваться с середины августа, в начале октября площадь дыры превысила 24 миллионов квадратных километров.

Озон в стратосфере образует особый слой на высоте в 15-20 километров, который защищает организмы от жесткого ультрафиолета. Так, озоновый слой почти полностью поглощает очень опасный ультрафиолет, который вызывает рак кожи у людей.