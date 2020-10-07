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«Чебурашка» станет полнометражным мультфильмом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой «Союзмультфильма»

Чебурашка впервые появится на киноэкране в новом качестве. Персонаж будет создан с применением современных компьютерных технологий и интегрирован в фильм методом совмещения Full CG, сообщает пресс-служба «Союзмультфильма».

По жанру картина будет семейной комедией. Сюжет новой истории о Чебурашке сейчас находится в разработке.

Сценарий создают авторы трилогии «Последний Богатырь» во главе с Виталием Шляппо. Режиссером картины выступит Дмитрий Дьяченко («О чем говорят мужчины», «Кухня в Париже», «Последний Богатырь»).

Новый Чебурашка станет совместным проектом нескольких компаний: киностудии «Союзмультфильм», студии «Yellow, Black and White» и каналов «Россия 1» и СТС.

Гендиректор канала «Россия 1» Антон Златопольский:

«Чебурашка – не просто обаятельный пушистый ушастик, это культурный код многих поколений зрителей. Благодаря новым технологиям и одной из лучших творческих команд, в нашей современной кинореальности появится герой нового приключения, большого семейного кино, с которым в жизнь зрителей вернется огромный импульс добра, света и любви».

По словам председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащёвой, год назад киностудия получила права на литературную основу истории Чебурашки от семьи Эдуарда Успенского. Так, «Союзмультфильм» взял на себя обязательства ответственно и бережно следить за его «творческим путем», не допуская спекуляций.

Ожидается, что съемки фильма начнутся в 2021 году.

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