«Чебурашка» станет полнометражным мультфильмом

Чебурашка впервые появится на киноэкране в новом качестве. Персонаж будет создан с применением современных компьютерных технологий и интегрирован в фильм методом совмещения Full CG, сообщает пресс-служба «Союзмультфильма».

По жанру картина будет семейной комедией. Сюжет новой истории о Чебурашке сейчас находится в разработке.

Сценарий создают авторы трилогии «Последний Богатырь» во главе с Виталием Шляппо. Режиссером картины выступит Дмитрий Дьяченко («О чем говорят мужчины», «Кухня в Париже», «Последний Богатырь»).

Новый Чебурашка станет совместным проектом нескольких компаний: киностудии «Союзмультфильм», студии «Yellow, Black and White» и каналов «Россия 1» и СТС.

Гендиректор канала «Россия 1» Антон Златопольский:



«Чебурашка – не просто обаятельный пушистый ушастик, это культурный код многих поколений зрителей. Благодаря новым технологиям и одной из лучших творческих команд, в нашей современной кинореальности появится герой нового приключения, большого семейного кино, с которым в жизнь зрителей вернется огромный импульс добра, света и любви».

По словам председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащёвой, год назад киностудия получила права на литературную основу истории Чебурашки от семьи Эдуарда Успенского. Так, «Союзмультфильм» взял на себя обязательства ответственно и бережно следить за его «творческим путем», не допуская спекуляций.

Ожидается, что съемки фильма начнутся в 2021 году.