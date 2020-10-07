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Польша ударила по «Газпрому» рекордным штрафом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Польский антимонопольный регулятор оштрафовал «Газпром» и его партнеров за строительство газопровода «Северный поток — 2» на 7,6 миллиардов долларов, об этом сообщается в Twitter ведомства.

Кроме «Газпрома», регулятора оштрафовал на 61 миллион долларов еще пять компаний, участвующих в строительстве проекта. Речь идет о французской Engie, немецких Uniper и Wintershall, австрийской OMV, а также голландско-британской Shell.

Польский регулятор наложил на все компании максимальные штрафы, предусмотренные законодательством, в размере 10% годового оборота. Обоснование наказания — строительство газопровода без согласия польского антимонопольного ведомства.

Помимо этого, регулятор обязал компании в течение 30 дней расторгнуть контракты, заключенные для финансирования газопровода. Отмечается, что штраф в отношении российского концерна стал рекордным.

«Газпром» намерен обжаловать решение польского антимонопольного регулятора, об этом говорится в официальном сообщении компании. По мнению корпорации, данное решение нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства.

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