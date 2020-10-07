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Медики заявили о второй волне коронавируса в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова в среду заявила о второй волне коронавируса в регионе.

«Сейчас, безусловно, вторая волна, по всем эпидемиологическим законам, вирус набирает вирулентность, это более тяжёлые пациенты», – сказала Позднякова журналистам.

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Инфекционист пояснила, что в регионе стали чаще болеть люди старше 65 лет, у более молодых пациентов коронавирусная инфекция также проходит в более тяжёлой форме, чем в первую волну весной.

«Нагрузка на скорую помощь увеличилась однозначно в связи с тем, что большое количество обращений от заболевших ОРВИ. Также увеличилась нагрузка на поликлиническую службу … Если за весну (число заболевших) нарастало постепенно, то сейчас у нас есть ОРВИ, поэтому, чтобы поставить диагноз, требуется значительное количество койко-мест», – сказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

В Новосибирской области открываются дополнительные COVID-госпитали на базе областного кардиодиспансера и больницы скорой помощи №2. Сейчас коечный фонд для борьбы с коронавирусом составляет 2700 мест.

Тема: Распространение коронавируса
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