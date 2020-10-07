Нобелевскую премию по химии присудили за редактирование генома

Нобелевскими лауреатами по химии 2020 года стали Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье, свидетельствует прямая трансляция церемонии на официальном канале Нобелевского фонда.

Премию присудили за изобретение метода редактирования генома CRISPR/Cas9, которую неформально называют «ножницами для ДНК». Разработку можно использовать для полноценного редактирования генов животных и человека.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020

В частности, такой метод редактирования генома дает возможность исправлять неправильные последовательности генов и лечить генетические заболевания человека — диабет, шизофрению, лейкемию, гемофилию.

В прошлом году нобелевскую премию по химии получили американец Джон Гуденоф, британец Стэнли Уиттинхэм и японец Акира Есино за разработку современных литий-ионных батарей.

Торжественная церемония вручения премии обычно проходит в Стокгольмской филармонии 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие состоится в онлайн-формате.