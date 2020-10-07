Современный томографический центр открыли в Томске

Новый центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) открыли в Северном медицинском городке Томска, сообщила в среду пресс-служба минздрава региона.

В новом здании площадью 3,5 тысячи квадратных метров разместились диагностическое и поликлиническое отделения. Помимо ПЭТ, в центре будут делать МРТ, МСКТ, УЗИ экспертного класса. В поликлинике центра будут консультировать онколог, невролог, нейрохирург, гинеколог, уролог, терапевт, травматолог. Инвестор вложил в строительство и оснащение объекта около 600 миллионов рублей.

«Сегодня мы замыкаем еще одно звено в цепочке возрожденной онкологической службы Томской области, которая уже состоит из онкологического диспансера, НИИ онкологии, радиологического каньона, сети кабинетов онкологов в районных больницах. Нам не хватало только ПЭТ-центра и хирургического центра, который мы скоро достроим», – прокомментировал глава региона Сергей Жвачкин.

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Помимо работы с пациентами, центр будет заниматься научными разработками и новыми методиками диагностики и лечения онкологических заболеваний. Также в учреждении может быть открыта своя лаборатория по производству радиофармпрепаратов для проведения исследований.

«Семь тысяч человек в год смогут обследовать свое здоровье в новом центре. Причем сделать это можно бесплатно – по направлению врача и полису ОМС», – добавил Жвачкин.